SON DAKİKA: Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya veda! Cenaze törenine damga vuran anı! ’Bak şimdi burada ne yapacağım’

'BİZLERİN KARİYERİNDE HEP YOL GÖSTERİCİ OLDU'

Üniversite'de asistanlığını yapan iş İnsanı Sera Öner, "Ben İlber Hocamın Bilkent Üniversitesi'nde 2004-2006 yıllarında iki yıl yüksek lisans yaparken tarih bölümünde asistanlığını yapmıştım. Çok ilham verici, bizlerin kariyerinde hep yol gösterici oldu. Hem şahsen bizler üzerinde, biz asistanları üzerinde, öğrenciler üzerinde emekleri çok büyük hem de Türk toplumu üzerinde müthiş emekleri var ve yol gösterici oldu. Çok güzel eserler bıraktı, tarihi sevdirdi. Biraz okumayla sorunu olan bir toplumuz maalesef. Çocuklara dönük kitaplar yazdı. Son yazdığı eserleri de Fatih Sultan Mehmet'le ilgili yazdığı kitabı, çocukların sorularıyla onlara verdiği cevaplarla Atatürk'ü anlatması hakikaten çok anlamlı oldu. Son ana kadar hep üretti. Her anı değerlendirir bazen 2-3 konferansa birden katılırdı. Biz asistanlarını da her zaman radarında tutardı. Hiçbir zaman için iletişimi koparmadı. Ben kısmen yurtdışında yaşıyorum. 2-3 ayda bir mutlaka sohbetlerimiz olur. Hangi ülkelere gittiysem ya da bulunduğum coğrafyada Körfez ülkelerinde ne tür gelişmeler oluyorsa mutlaka konuşurduk. Yarım saati, bir saati bulan konuşmalarımız olurdu. Hep kendisinden feyz aldım. Kendisini rahmetle yad edeceğiz" diye konuştu.