SON DAKİKA… PUBG ve ROBLOX suçunu böyle örtbas ediyor! Şiddet ve LGBT sarmalının adresi YouTube, Discord ve Tiktok!

SON DAKİKA… Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile sarsıldı… Saldırgan Ömer Ket ile İsa Aras Mersinli'nin şiddet temalı dijital oyunlar oynaması ve oyun gruplarıyla bağlantılı sosyal medya uygulamalarında sıkça vakit geçirmesi, gençlerimizi tehdit eden 'küresel' tehlikeyi bir kez daha hatırlattı.
BU OYUNLAR SİLAH KULLANMAYI BİLE ÖĞRETİYOR…
Uzmanlar, şiddet içerikli dijital oyunların çocuklara silah kullanmayı hatta bomba yapmayı bile öğretebildiğini belirtirken, şiddet sarmalını tetikleyen oyunlara karşı ailenin alması gereken önlemleri açıkladı.
DENETİMSİZ TEHLİKE: GERÇEKLİK ALGISINI YOK EDİYOR!
Tamamen denetimsiz ve kontrolsüz olan şiddet içerikli dijital oyunların çocukları gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirten uzamlar şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuklarda duyarsızlaşma, empati kaybına neden olduğunu da açıkladı. Türkiye, çocuklarını tehdit eden şiddet içerikli dijital oyunlara karşı tedbir almaya hazırlanırken, söz konusu oyunlar ise kendilerini aklamak ve gerçekleri saptırmak için televizyon programları ve dizileri hedef göstermeye başladı.
NE DİZİ NE DE GÜNDÜZ PROGRAMI İZLİYORLAR
Ancak katil İsa Aras Mersinli'nin yaş grubundaki çocukların televizyon izlemediği ne dizi ne de gündüz kuşağı programları takip ettiği biliniyor. Gününün büyük bir bölümünü YouTube'da geçiren gençler, kontrolsüz şekilde YouTuberlar'ın içeriklerine maruz kalıyor.
BİR YANDAN ŞİDDET BİR YANDAN DA LGBT İÇERİĞİ…
Gerçeklikten kopuk sanal bir dünyanın içinde bulan gençler, PUBG, Roblox gibi oyunlar oynuyor. Özellikle telefonlarda PUBG ile saatlerini geçirip daha fazla insan öldürme motivasyonunu kazanıyor, Roblox ile LGBT içeriklerine maruz kalıyor. Tüm bu oyunlar sebebiyle çocuklarda saldırı senaryoları da oluşuyor.
DİSCORD VE TELEGRAM ÜZERİNDEN İSTİSMAR
Cep telefonunun aksine yine denetimi bulunmayan Discord ve Telegram gibi kapalı devre iletişim uygulamaları ile iletişim sağlayan gençler özellikle yurtdışındaki kişilerle kurdukları iletişimlerle cinsel istismara bile uğruyor.
ŞİDDET SARMALININ SON HALKASI TİKTOK
Televizyon dizileri yerine dijital platformlar üzerinden yayınlanan dizi ve filmleri izleyen gençler, LGBT propagandasına maruz kalıyor. TİKTOK da şiddet ve istismar sarmalının en son halkasını oluşturuyor. Burada müstehcenlik üzerine maddi gelir elde motivasyonu, çocukları bataklığa sürüklüyor.
LGBT lobisinin hedefindeki çocuklarımız, bir yandan dijital oyunlar ile şiddet sarmalına çekiliyor. Dolayısıyla Çocukların ve gençlerin şiddet eğilimindeki en büyük etkeni televizyon değil, YouTube ve Tiktok gibi kontrolsüz platformlar oluşturuyor.