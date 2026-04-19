SON DAKİKA… PUBG ve ROBLOX suçunu böyle örtbas ediyor! Şiddet ve LGBT sarmalının adresi YouTube, Discord ve Tiktok!

DENETİMSİZ TEHLİKE: GERÇEKLİK ALGISINI YOK EDİYOR!

Tamamen denetimsiz ve kontrolsüz olan şiddet içerikli dijital oyunların çocukları gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirten uzamlar şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuklarda duyarsızlaşma, empati kaybına neden olduğunu da açıkladı. Türkiye, çocuklarını tehdit eden şiddet içerikli dijital oyunlara karşı tedbir almaya hazırlanırken, söz konusu oyunlar ise kendilerini aklamak ve gerçekleri saptırmak için televizyon programları ve dizileri hedef göstermeye başladı.