SON DAKİKA: Resim öğretmeni Onur Doker’in şüpheli ölümü! Meğer 6-7 gün önce...

"MAHVOLDUM, ONUR'UM GİTTİ!" ACILI ANNENİN FERYADI

Resim öğretmeni olan ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenilen Onur Doker'in vefat haberi, annesini yıktı. Ekiplerin çalışmasını dışarıdan izleyen anne Fatma Bektaş, telefonla konuştuğu yakınlarına "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek gözyaşları içinde feryat etti. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.