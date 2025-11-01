SON DAKİKA: Resim öğretmeni Onur Doker’in şüpheli ölümü! Meğer 6-7 gün önce...

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce Kayseri'den Antalya'daki evine yerleşen ve resim öğretmeni olduğu öğrenilen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, endişelenerek Kayseri'den yola çıktı.
Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşan Fatma Bektaş, oğlunun dairesine giremeyince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin uzattığı merdivenle daireye giren polisler, Onur Doker'i yerde hareketsiz halde yatarken buldu.
YOĞUN KOKU NEDENİYLE EKİPLER DIŞARI ÇIKTI, KAPI ÇİLİNGİRLE AÇILDI
Dairede karşılaşılan yoğun koku nedeniyle olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri bir süre dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir yardımıyla evin kapısı açıldı ve yapılan ilk incelemede Onur Doker'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri dairede detaylı incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Onur Doker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu netleşmesi bekleniyor.
"MAHVOLDUM, ONUR'UM GİTTİ!" ACILI ANNENİN FERYADI
Resim öğretmeni olan ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenilen Onur Doker'in vefat haberi, annesini yıktı. Ekiplerin çalışmasını dışarıdan izleyen anne Fatma Bektaş, telefonla konuştuğu yakınlarına "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek gözyaşları içinde feryat etti. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.