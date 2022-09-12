Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Giriş Tarihi: 12.9.2022 01:00

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Son dakika haberi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

AA
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
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