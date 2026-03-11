SON DAKİKA… Rojin Kabaiş cinayeti davası! Acı baba Nizamettin Kabaiş: 195 kişinin DNA’sı incelendi!

'UZMAN EKİP GÖREVLENDİRİLSİN'

Olayı araştırmak için uzman bir ekip kurulmasını isteyen Kabaiş, "Benim kızım da üniversite öğrencisiydi, okuyacaktı, öğretmen olacaktı. Bu ülkeye bu devlete faydası olacaktı. Ama maalesef ölüm sebebini araştırmıyorlar. Sürekli aynı soruyu soruyorum; 'Rojin'e ne oldu, Rojin'in başına ne geldi?' Aradan 2 yıl geçti belki o katiller yurt dışına gitti. Olması gereken bu her iki köy ve üniversite, bütün erkek DNA'larına bakılsın. Köylüler de beni yanlış anlamasın, benim baş tacımdır. Tabii ki yaşlılar, değerli insanlar vardır, yanlış anlamasınlar. Çünkü olay orada olmuş. Olay olduğu yerde herkes şüphelidir. Herkesin DNA'sına bakılsın. Mutlaka bir yere varılır" diye konuştu.