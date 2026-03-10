SON DAKİKA… Rojin Kabaiş cinayeti davasında yeni gelişme: İncelenmek üzere İspanya’ya gönderilen telefondan haber var!

İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195'e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.