SON DAKİKA... Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verildi!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül 2024'de kaybolduğu bildirildi.
18 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.
Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının, itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.
BAKAN AKIN GÜRLEK ACILI AİLEYİ KABUL ETMİŞTİ
Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz, sürecin takibi neticesinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı kaldırdığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş ile görüşmüştü.