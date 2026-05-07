SON DAKİKA... Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verildi!

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının, itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.