SON DAKİKA... Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Yurt yönetimi hakkında soruşturma izni verildi!

Giriş Tarihi: 7.05.2026 16:00 Son Güncelleme: 7.05.2026 16:12

SON DAKİKA... Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in kaldığı yurt yönetimi hakkında “soruşturma izni” verildiği açıklandı.

Hüseyin KAÇAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Kabaiş, eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Van'da, 27 Eylül 2024'de kaybolduğu bildirildi.

18 günlük sürenin arama sonucunda Rojin Kabaiş'in cesedi, 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Ailesi, Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğu iddialarını reddetti.

ROJİN SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme duyuruldu. Van Barosu'nun Rojin'in kaldığı yurdun ihmali olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru kabul edildi.

Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yurt yönetiminin kusur ve ihmalleri bulunduğu iddiasına rağmen Van Valiliği İl İdare Kurulu tarafından verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının, itiraz üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını duyurdu.

BAKAN AKIN GÜRLEK ACILI AİLEYİ KABUL ETMİŞTİ

Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz, sürecin takibi neticesinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı kaldırdığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ve annesi Aygül Kabaiş ile görüşmüştü.

