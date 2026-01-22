SON DAKİKA: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un cesedi bulunmuştu! Yakınları o iddiaya cevap verdi: Cenaze dövmeden mi teşhis edildi?

24 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında akıntıya kapılarak gözden kaybolan Rus uyruklu yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'dan acı haber geçtiğimiz günlerde gelmişti.
5 AY SONRA GELEN ACI HABER
20 Ocak'ta Beşiktaş sahilinde bulunan cesedin teşhis işlemleri için Rusya'dan gelen anne Ogalina Svechnikova, bugün Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na (ATK) giriş yaptı.
"DÖVME İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Cenaze teşhisinin ardından aile adına açıklamalarda bulunan yakınları Ayla Karaman, kamuoyunda dolaşan bazı iddialara açıklık getirdi. Karaman, teşhis sürecinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi: "Uzun işlemlerden sonra resmi evrakın tamamlanmasının ardından önce fotoğrafı, sonra da cesedin kendisini gördük.
Sosyal medyada veya bazı mecralarda yer alan 'cesedin tanınmayacak halde olduğu' veya 'üzerindeki dövmelerden teşhis edildiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor."
CENAZE RUSYA'YA GÖNDERİLECEK
Acılı anne Ogalina Svechnikova'nın bitkin olduğu gözlenirken, ailenin şu anki önceliği cenazenin nakil işlemlerini tamamlamak. Transfer ve defin için gerekli resmi evrakların hazırlanması sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.