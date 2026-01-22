SON DAKİKA: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un cesedi bulunmuştu! Yakınları o iddiaya cevap verdi: Cenaze dövmeden mi teşhis edildi?

CENAZE RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

Acılı anne Ogalina Svechnikova'nın bitkin olduğu gözlenirken, ailenin şu anki önceliği cenazenin nakil işlemlerini tamamlamak. Transfer ve defin için gerekli resmi evrakların hazırlanması sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.