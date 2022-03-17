SON DAKİKA: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında şok gerçeği 157 sayfalık rapor ortaya çıkardı: Pilot neden böyle yaptı anlayamadık

"OTOMATİK FRENLEME YAPSAYDI PİSTTEN ÇIKMAZDI"

Bu uçuştan önce başka uçakların pisti pas geçtiği vurgulanan raporda, pilotların inatla iniş yapmak istediği ve ikinci pilotun Türkçe bilmemesi nedeniyle bu bilgiyi anlamadığı aktarıldı. Kaptanın ise 6 saniye gecikmeli fren yaptığı belirtilen raporda, pilotun manuel frenleme yaptığı ancak otomatik frenleme yapmış olsaydı uçağın pistten çıkmayacağı anlatıldı.

UÇAKTA ARIZA YOK, PİST VE METEOROLOJİ UYGUN DEĞİL

Rüzgarın anlık değişimi ve kötü hava koşulları nedeniyle uçağın piste iniş yapmasından sonra rüzgar kuyruk hızının uçağın da hızını artırdığı ve bunun da meteorolojinin kazaya faktör olduğu kaydedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın yaşandığı pistte uçağın enkaz bölgesine ulaştırılacak yolların olmadığı anlatılan raporda, denetleme raporlarına göre 24 pisti başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının 1. sınıf kaza nedenlerinden olduğu aktarıldı. Kazadan önce uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arıza olmadığı da ek bilgi olarak yer aldı. Hazırlanan bu kaza kırım raporu savcılık dosyasına eklendi.