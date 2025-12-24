SON DAKİKA | Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı...