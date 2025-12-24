Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:14 Son Güncelleme: 24.12.2025 10:31

SON DAKİKA | Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu

Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Saran, Türkiye’ye döndükten sonra Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri verdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA | Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı...

Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Çanakkale Asos'taki çiftliğinde Jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı.

TEST SONUCU ÇIKTI

Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucu belli oldu.

Son Dakika: Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı | Video

KOKAİN POZİTİF

Test sonucuna göre, Saran'ın saç örneğinden alınan incelemede kokain değerinin pozitif çıktığı belirlendi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz