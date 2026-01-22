SON DAKİKA | Sadettin Saran’ın yasadışı bahisten hakim karşısında

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ın arasında olduğu 4 şüpheli hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.





SADETTİN SARAN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine sanıkları Sadettin Saran, S SPORT Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Saran, S SPORT Genel Müdürü Emre Kara ve Saran Holding CEO'su Zeynep Haksal ile avukatları katıldı.

AYLIK GELİR 5 MİLYON

Kimlik tespiti esnasında Sadettin Saran aylık gelirinin 5 milyon TL, Kenan Saran ise 4 milyon TL olduğunu beyan ettiler. Savunmaya ilk olarak Sadettin Saran başladı. O dönem Saran Holding'in başkanı olduğunu belirterek, "Esas işlerimizden biri spor yayıncılığı. Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz sadece Türkiye'de değil Avrupa'daki yayınları da kanalımıza getiriyoruz. Biz hiçbir şekilde tasadışı bahsi özendirme gibi faaliyetimiz yoktur. Bizim dışarıdan sinyale dokunma şansımız yoktur. Dışarıdan aldığımız örneğin futbol maçlarını olduğu gibi yayınları. Bahsedilen reklam panolarındaki reklamlara müdahale etmemiz imkansız" dedi.

"BLUR MÜMKÜN DEĞİL"

Hakim Saran'a yayıncı olarak sinyale lokal olarak müdahale imkanı olup olmadığını sordu. Saran, "Teknik olarak mümkün değil, maç izleyemez hale gelir" dedi. Hakim bir diğer sorusunda ise reklam panolarını blurlama imkanı olup olmadığını sordu. Sadettin Saran cevap olarak "Orada da mümkün değil. Bir futbolcunun koşma esnasında o da görüntüden kaybolur ya da top blurlanır ve gollerde görünmez" şeklinde cevap verdi.

"UEFA BAŞKANI İLE KONUYU GÖRÜŞTÜK"

Sadettin Saran savunmasının devamında, "Soruşturma açılmadan önce yayıncılara temiz sinyal verilmesi için kendilerini uyardık. Senelerdir bu iş böyledir, herkes böyle yayınlıyor düşüncesine girmeden bu girişimde bulunduk. Türkiye'deki hassasiyetleri kendilerine ilettik. Bir noktaya gelemediğimiz için sözleşmemiz olmasına, cezai şartımız olmasına rağmen İspanya ve İngiltere ligindeki maçları yayınlamadık. Türkiye'de hiçbir yayıncı bunu yapmadı. Yayın paketlerini satın alanlar şikayet mektupları yazarak üyrlşklerini iptal ettikleri. Yaklaşık 1 yıl önce UEFA'nın başkanı Türkiye'ye geldiğinde kardeşim Kenan ile beraber görüşüp konuyu konuştuk. Ben devlet memuru çocuğuyum 30 yıl önce şirketi kurdum. Dişimle tırnağınla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz reklam üreten, yerleştiren taraf değiliz" diyerek beraatını talep etti.

"BU REKLAMLARDAN GELİR ELDE ETMEDİK"

S SPORT Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Sadettin Saran'ın kardeşi Kenan Saran, şirketin yurt dışı yayın görüşmelerini ve sözleşmeleri yapan kişi olduğunu belirtti. Kenan Saran, "Saha içerisindeki reklamlar maçın oynandığı ülke ve liglere aittir. Biz sadece futbol müsabakasının yayın hakkını satın alıyoruz. Diğer hususlar sözleşmede geçmez. Son yayıncı olarak canlı yayına müdahale hakkımız yoktur. Bu reklamlardan gelir elde etmedik" diyerek beraatını istedi.