SON DAKİKA: 'Şahinler' operasyonunun kan donduran detaylarına SABAH ulaştı! "Tacizci" kılıfıyla meydan dayağı!

15 ayrı konuda işlenen suçlara ait Savcılığın dosyasına giren olaylarda örgütün kamuoyu önünde suç işlemeye çekinmediği ve örgütün başına Sedat Şahin'in ardından Mehmet Şahin'in geçtiği değerlendirildi. Yapılan baskınlarda örgüt üyelerinin evinden toplanan silahlara el konuldu.
HASAN AKDENİZ
DÖVDÜKLERİ MAĞDUR DİKKAT ÇEKMESİN DİYE TACİZLE SUÇLAMIŞLAR
Savcılığın dosyasına giren olaylar, Şahinler'in mağdurları sokak ortasında ya da kalabalığın içinde bile hedef alırken, şiddeti "görünmez" kılmaya çalıştığını ortaya koydu. 1 nolu olayda bir mağdurun lüks marka otomobiline, içinde pasaportları varken döverek çöküldü, pasaportunu isteyen mağdura da "artık sana lazım değil, seni gömeceğiz" denilerek tehdit edildi. 5 nolu olayda bu kez mağdur kafenin içinde müşteriler varken darp edildi, şüphelilerin saldırı anında "Utanmıyor musun küçücük kıza saldırmaya" sözleriyle olayı tersyüz edip dikkat çekmemeyi hedeflediği, mağduru da tacizci gibi göstererek dayak için kılıf üretmeye çalıştığı kayda geçti. 6 nolu olayda ise tehdit karşısında geri adım atmayan mağdur, "Mermiyi yersin, kendini bedavadan öldürtme" denilerek susturulmak istendi, şiddetin dozu bu kez silah imasıyla yükseltildi.
DARP ETTİKLERİ MAĞDURLARA, FARKLI MAĞDURLAR HAKKINDA BEYAN VERDİRMİŞLER
Dosyadaki iddialara göre örgüt, sadece dövmekle kalmadı, mağdurları birbirine karşı konuşturup yeni hedefler yaratacak bir baskı düzeni kurdu. 9 nolu olayda bir mağdura, Şahinler'in daha önce dövdüğü kişilerin videosu izletildi, videodaki mağdurların da farklı bir mağdurun ismini vererek "ondan uyuşturucu aldık" iddiasında bulunduğu belirtildi. 11 nolu olayda bir mağdur doğrudan Sedat Şahin'in evine götürüldü, içeri girilmeden ev sahibinin ismi söyletilerek telefonu zorla alındı, ardından içeride yöneticiler tarafından darp edildi, adresin örgüt için "karargah" gibi kullanılıyor olabileceği değerlendirmesi dosyaya yansıdı.
MEHMET ŞAHİN
12 nolu olayda yönetici Hasan Akdeniz'in bir mağdurun dairesini almak istediği, "biz hakimiz savcıyız, istersen git şikayet et" diyerek mağdurun elini kolunu bağlamaya çalıştığı, "bu malları Sedat Şahin adına topluyoruz" sözleriyle de amaçlarını açık ettiği öne sürüldü. 15 nolu olayda ise istenen daire alınamayınca mağdurlar motosikletli saldırganlara kurşunlatıldı, bir kişi yaralandı.
ÖRGÜT ÜYELERİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Savcılık koordinesinde örgüte yapılan baskında ele geçirilenler dikkat çekti. Ele geçirlen silahlardan birçoğu koleksiyonerin peşinde olduklarındandı. Silahlardan en değerlisinin piyasa değerinin yaklaşık 630 bin TL olduğu öğrenildi. En fazla mühimmat, örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in evinde bulundu.
Operasyonda 22 tabanca ele geçirildi. Buna ek olarak 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca, 5 balistik çelik yelek, ayrıca kılıç, avcı bıçağı ve muşta ele geçirildi. Şüphelilerden birinin üzerinden 1 motosiklet plakası ile 1 kaleşnikof şarjörü de çıktı. Aramalarda 33 şarjör ile en az bin 400 mermi bulundu. Ayrıca 3 ayrı kapta toplam 571 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde de kayda geçti.