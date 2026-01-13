SON DAKİKA: 'Şahinler' operasyonunun kan donduran detaylarına SABAH ulaştı! "Tacizci" kılıfıyla meydan dayağı!

ÖRGÜT ÜYELERİNİN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Savcılık koordinesinde örgüte yapılan baskında ele geçirilenler dikkat çekti. Ele geçirlen silahlardan birçoğu koleksiyonerin peşinde olduklarındandı. Silahlardan en değerlisinin piyasa değerinin yaklaşık 630 bin TL olduğu öğrenildi. En fazla mühimmat, örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in evinde bulundu.

Operasyonda 22 tabanca ele geçirildi. Buna ek olarak 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca, 5 balistik çelik yelek, ayrıca kılıç, avcı bıçağı ve muşta ele geçirildi. Şüphelilerden birinin üzerinden 1 motosiklet plakası ile 1 kaleşnikof şarjörü de çıktı. Aramalarda 33 şarjör ile en az bin 400 mermi bulundu. Ayrıca 3 ayrı kapta toplam 571 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde de kayda geçti.