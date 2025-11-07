Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Sakarya Sapanca'da sır ölüm! İkisi de bilinçleri kapalı halde bulunmuşlardı...
Giriş Tarihi: 7.11.2025 14:03

SON DAKİKA... Sakarya Sapanca'da sır ölüm! İkisi de bilinçleri kapalı halde bulunmuşlardı...

SON DAKİKA... Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan, arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki erkek hayatını kaybederken olayla ilgii soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti. Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

