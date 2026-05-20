SON DAKİKA… Sakarya’da eczacı Elif Nur Ongun’un ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi arkasını döndüğünde…

Eşinin durumu fark etmesi üzerine otel görevlilerinin de yardımıyla havuzdan çıkarılan genç kadının bilincinin kapalı olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve havuzda bilinci kapandıktan sonra ciğerlerine su aldığı belirlenen Olgun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastanede tedavi altına alınan Elif Nur Olgun, doktorların tüm çabasına rağmen saat 20.55 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.