Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sakarya’da eczacı Elif Nur Ongun’un ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi arkasını döndüğünde…
Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:31 Son Güncelleme: 20.05.2026 15:40

SON DAKİKA… Sakarya’da eczacı Elif Nur Ongun’un ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi arkasını döndüğünde…

SON DAKİKA… Sakarya’da 13 haftalık hamile Elif Nur Olgun lüks bir otelin kapalı havuzunda yüzdüğü sırada fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olgun’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözler Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora çevrilmişken eşinin anlattıkları kafaları karıştırdı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Sakarya’da eczacı Elif Nur Ongun’un ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi arkasını döndüğünde…
  • ABONE OL

Olay, 11 Mayıs günü saat 18.40 sıralarında Sapanca ilçesi Tepebaşı Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde faaliyet gösterenotelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi'nde eczacı olarak görev yapan Elif Nur Olgun (35), eşi Burak Olgun ile birlikte otelin kapalı yüzme havuzunda yüzdüğü esnada bir anda fenalaştı.

Eşinin durumu fark etmesi üzerine otel görevlilerinin de yardımıyla havuzdan çıkarılan genç kadının bilincinin kapalı olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve havuzda bilinci kapandıktan sonra ciğerlerine su aldığı belirlenen Olgun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastanede tedavi altına alınan Elif Nur Olgun, doktorların tüm çabasına rağmen saat 20.55 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ ARKASINI DÖNDÜĞÜNDE BİLİNCİ KAPALI HALDE GÖRDÜ

Olayın ardından jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan Burak Olgun, eşinin kronik bir kalp rahatsızlığının bulunduğunu belirterek, havuzda birlikte yüzdükleri sırada arkasını döndüğünde eşini aniden hareketsiz ve bilinci kapalı vaziyette gördüğünü beyan etti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

ANNE OLACAKTI, ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden talihsiz kadının yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu ve anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Lüks otelin havuzunda hayatını kaybeden hamile kadının gizemli ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Raporu'nun hazırlanmasından sonra netlik kazanacak. Çankırı nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da ikamet eden Elif Nur Olgun'un cenazesinin, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

#SAPANCA #ADLİ TIP KURUMU #SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Sakarya’da eczacı Elif Nur Ongun’un ölümünde sır perdesi aralanıyor: Eşi arkasını döndüğünde…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA