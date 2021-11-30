Son dakika: Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında karar çıktı!

Çekmeköy'de Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada iddiaya göre aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Alacak verecek davasından kaynaklı yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi ve 4 kişiye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDILAR

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesine tutuklu sanık Mustafa Öztürk, tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ile taraf avukatları katıldı.

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Duruşmada müşteki avukatları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün avukatı olay yerinde keşif yapılmasını, talebinin kabul edilmemesi halinde ise müvekkili Mustafa Öztürk hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ise üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

'BANA KOMPLO KURDULAR'

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mustafa Öztürk, son savunmasında 'Ben bilerek isteyerek adam öldürmedim. Ben kandırıldım, gasp edildim. Onurum yerle bir oldu. Ailemin yüzüne bakamaz oldum. Mağdur edebiyatı yapıyorlar ama keşke Burak Bey paramı verseydi. Salih Memişoğlu beni arabasına kendisi aldı. Başka bir ofise götürdü. Belki de birinin talimatıyla kamera kayıtları silindi. Beni oraya komplo kurmak için götürdüler. Ben isteyerek silah kullanmadım. Bana çok rest çekti, hakaret etti. Ben dışarı çıktığımda 3 kişi üzerime geldi. Onları kaçırmak için ateş ettim' diyerek üzgün olduğunu ve beraatini istediğini aktardı.

4 TUTUKSUZ SANIKTAN 2'Sİ BERAAT ETTİ

Duruşma sonu mahkeme, sanıklar Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair yeterli somut delil olmadığından beraatlerine karar verirken, sanık Satılmış Güneş'in 'Suçluyu kayırma' suçunu işlediğinin anlaşılması nedeniyle 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanık Mehmet Güneş'in ise yine 'Suçluyu kayırma' suçunu işlediğinin anlaşılmasından dolayı 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

2 KEZ MÜEBBET HAPSE VE 21 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün ise olaydan sonra kaçması, olaydan sonraki davranışlarında pişmanlık olmaması kanaatinin belirlenmesi gerekçeleriyle Salih Memişoğlu'na ve Ömer Faruk Zengin'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmederken aynı zamanda sanık Öztürk'ün 3 kişiye karşı işlediği 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından da 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.