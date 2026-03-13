SON DAKİKA | Samsun’da feci kaza: Halk otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 9 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kaymak idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
9 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.