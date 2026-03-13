Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Samsun'da feci kaza: Halk otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 9 yaralı
Giriş Tarihi: 13.03.2026 16:06 Son Güncelleme: 13.03.2026 16:25

SON DAKİKA | Samsun'da feci kaza: Halk otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 9 yaralı

SON DAKİKA | Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kaymak idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz