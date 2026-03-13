SON DAKİKA | Samsun’da feci kaza: Halk otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.