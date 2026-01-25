SON DAKİKA | Samsun’da kan donduran gece! Yasak aşk katliamla bitti: Sevgilisini satırla öldürüp polise gitti!

Olay, saat 22.00 sularında Düvecik Mahallesi, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde yaşandı. Park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta meydana gelen tartışma, kısa sürede vahşete dönüştü. İddiaya göre, 38 yaşındaki Gamze S., bir süredir birlikte olduğu 45 yaşındaki Ferit M. ile araçta bir araya geldi.
"AYRILIK" TARTIŞMASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
İkilinin her ikisinin de evli olduğu öğrenilirken, cinayetin ardındaki nedenin "ayrılık talebi" olduğu öne sürüldü. Gamze S.'nin ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine çıkan tartışmada; genç kadın yanında getirdiği bıçakla Ferit M.'nin boğazını kesti, ardından satırla başına vurdu.
SUÇ ALETLERİYLE KARAKOLA GİTTİ
Olayın ardından kan donduran bir soğukkanlılıkla polis merkezine giden Gamze S., işlediği cinayeti itiraf ederek teslim oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ferit M.'nin araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
AİLE BOYU GÖZALTI: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Katil zanlısı kadının ifadesinin ardından operasyonu genişleten ekipler, cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle: Dursun A.S. (Zanlının eşi)Aydın S. (Zanlının oğlu) şahısları da gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden şüphelilerin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.