Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Samsun'da kan donduran olay! 4 evladının annesini porselen bardakla öldürdü!
Giriş Tarihi: 26.9.2025 11:39 Son Güncelleme: 26.9.2025 11:41

SON DAKİKA... Samsun Canik'te Yücel Günegül, tartıştığı eşi Fatma Günegül’ü porselen bardakla başına vurarak katletti. Olay sonrası kaçan, bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Günegül ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül'ü darbedip, başına porselen bardakla vurarak, öldürdü. Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı.

ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİ YAKALATTI

Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı. Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Günegül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, Yücel Günegül'ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

