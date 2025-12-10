SON DAKİKA: Samsun’da minik Sezen’in ölümüne neden olmuştu! İşte o sürücünün cezası

"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSAYDIN" SÖZÜYLE GELEN TEPKİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hülya Ö., ifadesinde hızının 45-50 kilometre olduğunu ve stajyer ehliyete sahip olduğunu belirtti. Sürücünün "Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim" şeklindeki savunması dikkat çekti. Ancak olayın en sarsıcı anı, Hülya Ö.'nün, hayatını kaybeden Sezin'in annesi Ece Sezgin'e yönelik cep telefonu kamerasına yansıyan "Çocuğuna sahip çıksaydın" sözleri oldu. Bu ifade, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.