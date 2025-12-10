SON DAKİKA: Samsun’da minik Sezen’in ölümüne neden olmuştu! İşte o sürücünün cezası

Kaza, 10 Aralık 2024 tarihinde Çarşamba Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonunu almak için kafeden çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Sezin Sezgin'e, o sırada iki çocuğuyla seyir halinde olan 32 yaşındaki Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sezin, ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSAYDIN" SÖZÜYLE GELEN TEPKİ
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hülya Ö., ifadesinde hızının 45-50 kilometre olduğunu ve stajyer ehliyete sahip olduğunu belirtti. Sürücünün "Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim" şeklindeki savunması dikkat çekti. Ancak olayın en sarsıcı anı, Hülya Ö.'nün, hayatını kaybeden Sezin'in annesi Ece Sezgin'e yönelik cep telefonu kamerasına yansıyan "Çocuğuna sahip çıksaydın" sözleri oldu. Bu ifade, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
BİLİRKİŞİ RAPORU SÜRÜCÜYÜ KUSURLU BULDU
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporuna geniş yer verildi. Raporda, küçük Sezin'in yolu kontrol etmeden çıkması nedeniyle kusurlu olduğu belirtilse de, asıl kusurun sürücü Hülya Ö.'de olduğu vurgulandı. Sürücünün: Yayaya yaklaştığı sırada çarptığı, sol iki lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, Kazanın şiddetini azaltmak için frenleme ve manevra yapmadığı, dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı, hızını yeterince azaltmadığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğu kaydedildi.
MAHKEMEDE PİŞMANLIK VE İNDİRİM
Davanın dün görülen son duruşmasında mahkeme, sanık Hülya Ö.'yü 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın kişilik özellikleri ve bir daha suç işlemeyeceğine dair oluşan olumlu kanaat gerekçesiyle 'iyi hal' indirimi uygulandı.Cezası 1 yıl 10 ay 15 güne düşürülen sanık hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ek olarak, mahkeme kararıyla sanığın ehliyetine de 3 ay süreyle el konulmasına hükmedildi. Duruşmalar sırasında sanığa daha önce verilen ev hapsi ve elektronik kelepçe kararı da kaldırılmıştı.