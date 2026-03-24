SON DAKİKA | Samsun’da zincirleme kaza: Kamyon 4 aracı pert etti! 10’u öğrenci, 19 yaralı

SON DAKİKA | Kaza, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi TIR garajı önünde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü. Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile boş olduğu öğrenilen yolcu minibüsüne çarptı.