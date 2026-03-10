Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Şanlıurfa’da APP plaka yoğunluğu… Kuyruğun sonu görünmedi: 3 saattir bekliyorum!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 12:21

SON DAKİKA… Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenleme kapsamında APP plaka kullanan sürücülere 140 bin lira ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Süre, 1 Nisan’a kadar uzatılsa da sürücüler, plakalarını değiştirmek için soluğu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda aldı. En ilginç görüntü ise Şanlıurfa’da yaşandı. Plakalarını değiştirmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruğu görenler şaştı kaldı.

DHA Yaşam
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka, yani 'Amerikan Pres Plaka' kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanması, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulması ve araçların 30 gün trafikten menedilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu süre 1 Nisan'a uzatıldı.

Şanlıurfa'da yüzlerce araç sahibi plakalarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen vatandaşlar, gerekli evrak işlemleri için önce noterlere ardından Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na başvurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, saatlerdir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini söyledi. Hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden araç sahipleri, ceza yememek amacıyla işlemlerini yaptırmak istediklerini kaydetti.

3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirten Mustafa Şen, "Saat şuan 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi" dedi.

