SON DAKİKA… Şanlıurfa’da APP plaka yoğunluğu… Kuyruğun sonu görünmedi: 3 saattir bekliyorum!

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka, yani 'Amerikan Pres Plaka' kullanan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanması, sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulması ve araçların 30 gün trafikten menedilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu süre 1 Nisan'a uzatıldı.