SON DAKİKA | Şanlıurfa’da trafik kazası! 8 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Suruç - Akçakale karayolu üzerinde meydana geldi. hafif ticari araç tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaza yaptı. Kaza gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin ardından 8 kişiyi Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine sevk etti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör