Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Şanlıurfa'da zincirleme kaza! 3 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 28.04.2026 16:23 Son Güncelleme: 28.04.2026 16:30

SON DAKİKA | Şanlıurfa-Birecik karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM
SON DAKİKA | Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Günışığı Mahallesinde Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü isimleri ve plakası öğrenilemeyen 3 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaralılara yaptığı ilk yardım sonras ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
