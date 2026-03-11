SON DAKİKA… Sapık Siyonist milyarder Jeffrey Epstein’in çiftliğine baskın! Kan donduran ihbar: Ekipler bahçeye gömülmüş ceset aradı!

SON DAKİKA… Dünya, sapık Siyonist milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili ağıyla sarsıldı… Aralarında devlet başkanı, siyasetçiler ve sanatçıların da olduğu pedofili skandalıyla ilgili ortaya çıkan her detay, kirli ağın korkunç yüzünü kanıtladı.
18 yaşından küçük genç kızların hatta bebeklerin bile dahil edildiği küresel istismar ağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jeffrey Epstein'ın New Mexico'da yer alan Zorro Çiftliği'ne baskın yapıldı.
BEBEK FABRİKASI HALİNE GETİRMEK İSTEDİ
Pedofili milyarder Epstein'in dünyayı daha kusursuz insanlarla doldurmak için bir bebek fabrikası olarak kullanmayı planladığı çiftlikte ekipler iddiaya göre 'ceset' aradı! İhbar niteliğindeki e-postada "İkisi de sert, sapkın cinsel ilişki sırasında boğularak öldü" ifadeleri yer aldı.
Cinsel istismardan hüküm giydikten sonra federal hapishanede cezasını çeken Maxwell, Zorro Çiftliği'ndeki ölümlerle ilgili herhangi bir suçtan yargılanmadı.
1993 YILINDA SATIN ALDI… YILLARCA 'MİSAFİRLERİNİ' AĞIRLADI!
Santa Fe'nin yaklaşık 48 kilometre güneyinde bulunan Zorro Çiftliği'ni Epstein, 1993 yılında o zamanki New Mexico Valisi Bruce King'den satın aldı. Bu, Epstein'in Manhattan'da bir şehir evi ve Karayipler'de özel bir ada da dahil olmak üzere edindiği birçok mülkten biri olarak yer aldı.
Epstein, geniş arazisine özel bir pist ve tepede, önde gelen konuklarını ağırladığı bilinen bir malikâne yaptırdı. Epstein bu çiftlikte sözde en değerli misafirlerini ağırladı. Bir bebek çiftliği haline getirmeyi planladığı çiftlikte, onlarca kurbanın öldürüldüğü iddia ediliyor.
Çiftlik, Epstein'ın mirasçıları tarafından 2023 yılında satıldı ve elde edilen gelir alacaklılara aktarıldı. İddialara göre Epstein ve Maxwell, şiddet içeren cinsel ilişki sırasında öldürülen kadınların cesetlerini çiftlikte gömdürmüşlerdir.