Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sarıyer'de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:09 Son Güncelleme: 18.11.2025 11:22

SON DAKİKA: Sarıyer'de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Pınar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu kullanımı ve daha önceki tehditler yüzünden aralarında husumet bulunan dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasındaki tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
SON DAKİKA: Sarıyer’de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...

16 Kasım Pazar gecesi, saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtilen Ufuk D.'nin kriz geçirmesi üzerine, taraflar arasında daha önce Deniz İnan Şimşek'in dayısına yönelik sarf ettiği "Seni öldürürüm" tehdidinin de etkisiyle yeniden şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle dayı Ufuk D., yeğeni Deniz İnan Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak genç Deniz İnan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI DAYI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından hızla çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı Ufuk D.'nin saklandığı evi kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla dayı Ufuk D., cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk D.'nin, poliste daha önceden 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Ufuk D., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Sarıyer'de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz