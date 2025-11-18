SON DAKİKA: Sarıyer’de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...

16 Kasım Pazar gecesi, saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtilen Ufuk D.'nin kriz geçirmesi üzerine, taraflar arasında daha önce Deniz İnan Şimşek'in dayısına yönelik sarf ettiği "Seni öldürürüm" tehdidinin de etkisiyle yeniden şiddetli bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle dayı Ufuk D., yeğeni Deniz İnan Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak genç Deniz İnan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI DAYI BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olayın ardından hızla çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı Ufuk D.'nin saklandığı evi kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla dayı Ufuk D., cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.