SON DAKİKA: Sarıyer’de kan donduran olay! 22 yaşındaki yeğenini katletti! Meğer daha önceki tartışmada...

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak genç Deniz İnan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.