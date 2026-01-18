Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Sarıyer’de kan donduran olay: Murat Atlı kafeteryada başından vurulmuş halde bulundu!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 11:52

İstanbul Sarıyer, pazar öğle saatlerinde gelen silah sesleriyle sarsıldı. İstinye sahilinde bir kafeteryaya giren 3 çocuk babası Murat Atlı, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, bir yakınının cenazeyi görebilmek için çatıya çıkması yürekleri dağladı.

DHA Yaşam
Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Atlı (45), öğle saatlerinde sahildeki bir kafeteryaya gitti. Kısa bir süre sonra işletmeden gelen tek el silah sesi, çevredeki vatandaşları alarma geçirdi.

İSTİNYE SAHİLİNDE SİLAH SESLERİ

Kafeteryaya koşan vatandaşlar, Atlı'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Murat Atlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZEYİ GÖRMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Acı haberi alarak olay yerine akın eden Atlı'nın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. İşletmenin kepenklerinin kapalı olması nedeniyle cenazeyi göremeyen yakınlarından biri, yaşadığı büyük acıyla kafeteryanın çatısına çıktı.

Çatıda sinir krizi geçiren ve aşağı sarkarak içeri bakmaya çalışan şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından üzüntüyle izlendi.


ÖLDÜRÜLEN MURAT ATLI

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmalarının ardından Murat Atlı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Kafeteryanın güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleme altına alındı.

