SON DAKİKA... Sarıyer’de kan donduran olay: Murat Atlı kafeteryada başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Atlı (45), öğle saatlerinde sahildeki bir kafeteryaya gitti. Kısa bir süre sonra işletmeden gelen tek el silah sesi, çevredeki vatandaşları alarma geçirdi.
İSTİNYE SAHİLİNDE SİLAH SESLERİ
Kafeteryaya koşan vatandaşlar, Atlı'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Murat Atlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çatıda sinir krizi geçiren ve aşağı sarkarak içeri bakmaya çalışan şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından üzüntüyle izlendi.
ÖLDÜRÜLEN MURAT ATLI
ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmalarının ardından Murat Atlı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Kafeteryanın güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleme altına alındı.