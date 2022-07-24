SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Şarkıcı Ebru Gündeş acı haberle sarsıldı. 47 yaşındaki Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Gündeş'in annesi Bilgin'in vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Bilgin'in cenazesinin 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Vefat haberinin ardından Müjgan Bilgin'in hayatı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Merak konusu olan Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin öldü mü? Müjgan Bilgin kimdir, kaç yaşında? Müjgan Ayvazoğlugil nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar...
EBRU GÜNDEŞ'İN ANNESİ MÜJGAN BİLGİN ÖLDÜ MÜ?
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin'in hayatını kaybetti. Acı haber, Gündeş'in yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu
Apartman yönetimi taafından yapılan duyuruda, "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.