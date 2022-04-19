SON DAKİKA: Şarkıcı Murda’ya verilen hapis cezası belli oldu!

Hollandalı Rapçi Murda'nın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. Murda hakkında hazırlanan iddianamede "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
YURT DIŞI YASAĞI
Murda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İFADE VERDİ
Murda ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" diyerek suçlamaları reddetmişti.
CEZA ALDI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Murda'nın avukatı ''Duman şarkısı YouTube'da yayınlanmamış, konserlerinde söylenmemiştir. Şarkını sosyal medyadan paylaşılmasına engel olunamamıştır. Beraatını talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme ünlü rapçiye ''Uyuşturucu maddeye özendirmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.