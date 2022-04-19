Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şarkıcı Murda'ya verilen hapis cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.4.2022 12:48 Son Güncelleme: 19.4.2022 13:12

SON DAKİKA: Şarkıcı Murda'ya verilen hapis cezası belli oldu!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SON DAKİKA: Şarkıcı Murda’ya verilen hapis cezası belli oldu!

Rapçi Murda’ya "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, suçlamaları kabul etmeyen Murda hakkında uyarıcı maddeye özendirme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Hollandalı Rapçi Murda'nın "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. Murda hakkında hazırlanan iddianamede "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

YURT DIŞI YASAĞI

Murda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İFADE VERDİ

Murda ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti

CEZA ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Murda'nın avukatı ''Duman şarkısı YouTube'da yayınlanmamış, konserlerinde söylenmemiştir. Şarkını sosyal medyadan paylaşılmasına engel olunamamıştır. Beraatını talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme ünlü rapçiye ''Uyuşturucu maddeye özendirmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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SON DAKİKA: Şarkıcı Murda'ya verilen hapis cezası belli oldu!
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