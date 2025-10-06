SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında mütalaa veriliyor
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında futbolcularında mağdur olarak bulunduğu Seçil Erzan davasında mütalaa veriliyor. Savcı, Seçil Erzan ve müştekiler arasında eylemleri tek tek sıralıyor.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında futbolcularında mağdur olarak bulunduğu Seçil Erzan davasında mütalaa veriliyor. Savcı, Seçil Erzan ve müştekiler arasında eylemleri tek tek sıralıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında mütalaa veriliyor