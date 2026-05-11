SON DAKİKA| Sedef Güler cinayetinde flaş gelişme! Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Canilerin cezası belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'de 7 Haziran 2024 tarihinde Mimar Sinan Sahili'nde görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Deniz yüzeyinde şüpheli bir paket fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı.
DENİZİN DİBİNDEN ÇIKAN KORKUNÇ GERÇEK
Denizden çıkarılan paketin içinden, elleri ve ayakları zincirle bağlanmış, halıya sarıldıktan sonra üzerine ağırlık bağlanarak denize atılmış bir kadın cesedi çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin henüz 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu belirlendi.
MAHKEMEDEN SON DAKİKA KARARI: CEZALAR BELLİ OLDU
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında yer yerinden oynadı. Tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün yargılandığı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Mahkeme, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, diğer sanığın ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Firari sanık hakkındaki yakalama kararının ise devam ettiği bildirildi.
ÖNCEKİ DURUŞMADA "UYUŞTURUCU KULLANDI ÖLDÜ" DEMİŞLERDİ
Duruşma boyunca sanıkların kendilerini savunma şekilleri "bu kadarına da pes" dedirtti. Sanıklardan Fırat Baykara, cinayetle hiçbir ilgisinin olmadığını ve maktulü tanımadığını iddia ederek beraatini istemişti.
CANİ "BU YÜZDEN CESEDİ ATTIM" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI...
Önceki duruşmada diğer sanık Yavuz Güngör'ün savunması ise adeta kan dondurdu. Güngör, "Kadın uyuşturucu kullandı ve öldü. Ben bir şey yapmadım. Cezaevine girmekten korktuğum için cesedi bu şekilde attım" diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak savcılık mütalaasında, maktulün beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna dikkat çekerek sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istenmişti.