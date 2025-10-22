SON DAKİKA: Seyit Muhammet cinayetinde tanıklar konuştu! ’Daha önce zehir içirmeye zorlamışlar...’

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 25 Aralık 2024 tarihinde Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde yaşanan cinayetle ilgili olarak tutuklu sanık Ömer S. ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S.'nin yargılandığı davanın beşinci duruşması gerçekleşti. Duruşmada dinlenen tanıklar, sanıkların olaydan önce de maktulü darp ve tehdit ettiklerini ileri sürerken, cinayetin planlı olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
PLANLI CİNAYET İDDİALARI VE KORKUTAN TEHDİTLER
Tanık S.E., olaydan bir süre önce, 4 Kasım 2024'te sanık Ömer S. ve ailesinin Seyit Muhammet Talay'ın yolunu keserek darbettiğini ve bıçak çekildiğini iddia etti. S.E., "Annesi darp izlerini görünce şikayetçi oldu ama sanıklar 'Kelle koltukta kalmaz' diyerek şikayeti geri çektirdiler" sözleriyle ailenin maktul üzerindeki baskısını dile getirdi.
S.E., ayrıca olaydan hemen önce Ömer S.'nin kendisine seralarla ilgili konuşma bahanesiyle yaklaştığını ve bütün bu planları kurduklarını düşündüğünü belirtti. Tanık Ş.D. ise, 4 Kasım'daki darp olayını gördüğünü ve 3 kız, anne, baba ve S.T.'nin birlikte dövdüğünü söyledi. Ş.D., bir arkadaşından dinlediği telefon konuşmasında cinayetle ilgili "Her şeyi gördün, 6 kişi katletti dedin ya" sözlerini duyduğunu mahkemeye aktardı.
TUTUKLU SANIK: "OLAY SPONTANE GELİŞTİ, TANIKLAR YALAN SÖYLÜYOR"
Tutuklu sanık Ömer S., tüm suçlamaları reddederek, "Tanıklar doğru söylemiyor. Pusu kurduğumuz iddiası doğru değil. Olay spontane gelişti" savunmasını yaptı. Sanık, daha önceki kavgada da ayırmaya çalıştığını, asıl husumetin Talay ailesinin kendi arasında olduğunu öne sürdü. Tutuksuz sanık A.S. ise telefonunun bozuk olduğu için inceleme yapılamadığını iddia ederek, tanık beyanlarının tamamen yalan olduğunu savundu.
ANNE TALAY: "10 AYDIR ADALET BEKLİYORUM, 6 KİŞİ ÖLDÜRDÜ"
Maktul Seyit Muhammet Talay'ın annesi Sevim Talay, mahkeme salonunda bir kez daha feryat etti. "Benim çocuğumu 6 kişi öldürdü. Güçlü bir çocuktu, bir kişiyle olmaz. Önce beynine vuruldu, sonra arabadan indirildi. Vahşice katledildi. 10 aydır adalet bekliyorum, bu olay tasarlanmış" diyerek adaletin tecelli etmesini istedi.
Katılan avukatları da cinayetin planlı olduğunu ve A.S.'nin maktule WhatsApp kayıtlarında 'Evinin önünden geçerken dikkat et' dediğini, bunun planlı eylemi gösterdiğini vurguladı ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.
MAHKEME KARARI: TUTUKLULUK HALİ DEVAM, DURUŞMA 18 ARALIK'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, maktule ait telefon ve HTS kayıtlarının, tanık S.E.'ye ait telefonun olay gününe ilişkin kayıtlarının incelenmesine ve olay yerini gören tüm güvenlik kamera görüntülerinin toplanmasına karar verilerek duruşma 18 Aralık tarihine ertelendi. Dava sonunda mahkeme salonundan çıkan sanık yakınlarının basın mensuplarına yönelik sözlü saldırısı ise dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.