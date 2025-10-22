SON DAKİKA: Seyit Muhammet cinayetinde tanıklar konuştu! ’Daha önce zehir içirmeye zorlamışlar...’

S.E., ayrıca olaydan hemen önce Ömer S.'nin kendisine seralarla ilgili konuşma bahanesiyle yaklaştığını ve bütün bu planları kurduklarını düşündüğünü belirtti. Tanık Ş.D. ise, 4 Kasım'daki darp olayını gördüğünü ve 3 kız, anne, baba ve S.T.'nin birlikte dövdüğünü söyledi. Ş.D., bir arkadaşından dinlediği telefon konuşmasında cinayetle ilgili "Her şeyi gördün, 6 kişi katletti dedin ya" sözlerini duyduğunu mahkemeye aktardı.