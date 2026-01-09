SON DAKİKA... Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!

UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Subaş'nın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.