Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Sibirya değil Türkiye! Termometreler eksi 17 dereceyi gördü: Araçlar buz tuttu!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 10:52 Son Güncelleme: 4.12.2025 11:08

SON DAKİKA... Sibirya değil Türkiye! Termometreler eksi 17 dereceyi gördü: Araçlar buz tuttu!

SON DAKİKA... Ardahan'da kar yağışının ardından dondurucu hava etkisini ardırdı. Termometreler, gece saatlerinde eksi 17 dereceyi gösterirken araçların camları buzla kaplandı!

İHA Yaşam
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen buz tuttuğu görüldü. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

Aracının kapı kilidinin donduğunu söyleyen Ufuk Işık, ''Araç içerisinde bırakılan sular tamamen buz tuttu. Kış bu yıl geç gelmesine rağmen soğuklar birden bastırdı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuk hava daha da artmaya başladı'' dedi.


Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

