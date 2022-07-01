Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara fiyatlarına zam iddiası gündemde! 1 Temmuz 2022 marka marka güncel fiyatlar!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 23:07 Son Güncelleme: 2.9.2022 11:41

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara fiyatlarına zam iddiası gündemde! 1 Temmuz 2022 marka marka güncel fiyatlar!

Sigara zam mı geldi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Gelen iddiaya göre JTİ marka sigara fiyatlarına zam gelecek. Marka marka fiyatlara bakıldığımıda JTİ en pahalı sigara 48 TL olacak. Yılbaşından beri 6 TL'lik bir fiyat artışı söz konusuydu. 1 Temmuz güncel sigara fiyatları bu sebeple merak ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte 1 Temmuz güncel sigara fiyatları!

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara fiyatlarına zam iddiası gündemde! 1 Temmuz 2022 marka marka güncel fiyatlar!

Sigara fiyatlarına zam geldiği iddia ediliyor. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere göre JTİ marka ürünlere 2 TL oranında zam gelecek. Vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını sorgulamakta. Yılbaşından beri 6 TL'lik bir artış söz konusuydu. 1 Temmuz güncel fiyatlar birçok vatandaşın gündem konusu oldu. Peki, sigara zam geldi mi, ne kadar?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Bu iddialar kesinleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. İddialar doğrultusunda fiyatlar şu şekilde olacak:

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Şu anlık sigara için herhangi bir zam beklentisi bulunmamaktadır.

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

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SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara fiyatlarına zam iddiası gündemde! 1 Temmuz 2022 marka marka güncel fiyatlar!
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