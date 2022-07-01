Sigara fiyatlarına zam geldiği iddia ediliyor. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere göre JTİ marka ürünlere 2 TL oranında zam gelecek. Vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını sorgulamakta. Yılbaşından beri 6 TL'lik bir artış söz konusuydu. 1 Temmuz güncel fiyatlar birçok vatandaşın gündem konusu oldu. Peki, sigara zam geldi mi, ne kadar?
Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Bu iddialar kesinleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. İddialar doğrultusunda fiyatlar şu şekilde olacak:
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca - 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL