Sigara fiyatlarına zam geldiği iddia ediliyor. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere göre JTİ marka ürünlere 2 TL oranında zam gelecek. Vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını sorgulamakta. Yılbaşından beri 6 TL'lik bir artış söz konusuydu. 1 Temmuz güncel fiyatlar birçok vatandaşın gündem konusu oldu. Peki, sigara zam geldi mi, ne kadar?