Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Siirt'te aile vahşeti: Eşini ve amcasını katletti! Annesi ile 2 kişiyi de yaraladı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:31 Son Güncelleme: 31.10.2025 09:43

Son dakika haberi! Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çıkan kavgada O.A, eşiyle birlikte amcasını katletti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı. İşte detaylar!

İHA

Son dakika... Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

