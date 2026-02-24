Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Siirt’te feci kaza: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:30 Son Güncelleme: 24.02.2026 16:32

SON DAKİKA | Siirt’te feci kaza: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı

SON DAKİKA | Siirt'in Pervari ilçesinde, öğrenci servisi minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Siirt’te feci kaza: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, öğleden sonra, Pervari-Beğendik beldesi kara yolunda meydana geldi. Celal T. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan servis minibüsü, istinat duvarına çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Araçların şoförleri ile servisteki 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Siirt’te feci kaza: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz