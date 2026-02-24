SON DAKİKA | Siirt’te feci kaza: Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra, Pervari-Beğendik beldesi kara yolunda meydana geldi. Celal T. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan servis minibüsü, istinat duvarına çarparak durabildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Araçların şoförleri ile servisteki 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.