Son dakika: Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek’in ilk ifadesi ortaya çıktı

Ailenin şikayeti üzerine Giresun'da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise 'Küçük yaşta çocuğu alıkoymak' suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü.