Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Şişli'de AVM faciası: 26 Yaşındaki Sezer Bostancı 2 kattan düşerek feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:49

İstanbul Şişli’deki popüler bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Sezer Bostancı, AVM’nin ikinci katından zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor...

DHA Yaşam
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Sezer Bostancı (26), henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kat korkuluklarından aşağı düştü.

ESENTEPE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR: SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında beton zemine çakılan genç için AVM güvenliği ve vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde yapılan incelemelerin ardından Sezer Bostancı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

EMNİYET GÜÇLERİNDEN ALINAN İLK BİLGİLERE GÖRE;

Hayatını kaybeden Sezer Bostancı'nın sistemde 2 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayın bir intihar olma ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

AVM İÇERİSİNDE BÜYÜK PANİK

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı saatlerde meydana gelen olay, AVM içerisindeki ziyaretçiler arasında büyük korku ve paniğe neden oldu. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridiyle kapatılırken, polisin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

