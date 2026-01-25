SON DAKİKA: Şişli’de kesik baş cinayeti! Durdona’nın cesedi çöpte bulundu! Görgü tanığı anlattı: Çöpün başında valizli 2 kişi…

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Saat 19.40 sıralarında, bölgede hurdacılık yapan ve kağıt toplayan Okan Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Durumu bildirmek için karakola giden Okan Ç., gördüklerini polise anlattı.
BİR POŞET İÇİNDE SICAK CESET GÖRDÜM
Okan Ç. polise verdiği ifadede; "Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü" anlattı. Polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.
ÇÖPÜN BAŞINDA VALİZLE BEKLEYEN İKİ ERKEK GÖRDÜM
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir başka görgü tanığının daha ifadesine başvuruldu. Tanık T.Ö.S. beyanında; "Saat 19:00 sıralarında olay yeri sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada bahse konu çöp konteynırı önünde sakallı 2 erkek şahsın valiz ile beklediğini gördüğünü" söyledi.
CESEDİN ATILDIĞI VALİZ BAŞKA ÇÖPTE BULUNDU
Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda cesedin gövdesinin bulunduğu konteynerde kafası ve bacaklarının olmadığı görüldü. Cesedin atıldığı değerlendirilen valiz birkaç sokak ilerideki Bozkurt caddesinde bulunan bir çöpte bulundu.
BAŞI KESİK KADIN CESEDİ
Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve kapsamlı tahkikat başlatıldı.
PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Öte yandan polisin yaptığı çalışmalarda incelenen parmak izi sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu öğrenildi.
OLAY YERİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR
Ceset incelendiğinde; üzerinde siyah renkli mont, siyah renkli uzun kollu sweatshirt, siyah renkli iç çamaşırı ve beyaz çarşafa sarılı vaziyette bulundu. Maktul şahsın elde edilen parmak izinden kimlik tespiti yapıldı. İncelenen kamera görüntülerinden ve alınan tanık beyanlarından; bahse konu olay yeri çöp konteynırına koyu giyimli ve sakallı iki erkek şahsın açık renkli bir valiz ile geldiği, olay yeri sokaktan tekrardan valiz ile yaya şekilde çıkış yaptıkları, şüpheli şahısların olay yerine yakın mesafede bulunan Bozkurt caddesi üzerine valizi bıraktıkları tespit edildi.
KESİK BAŞ CİNAYETİNİN ZANLILARI YAKALANDI
İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Duatepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (36) cinayetiyle ilgili iki katil zanlısı gözaltına alındı. İki katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı.