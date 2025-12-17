Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde önce ters yöne girip bir motosiklete çarpan araç, ardından kaldırımdaki yayaların içine daldı.
2 ÖLÜ 6 YARALI
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5 tanesi Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne, ağır yaralı olan vatandaş ile vefat eden vatandaşlar ise Kolan Hastanesi'ne kaldırıldı.
SON DAKİKA | Şişli'de otomobil yayalara çarptı! 2 ölü, 6 yaralı!
SON DAKİKA: Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 6 yaralı! | Video