Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Şişli'de otomobil yayalara çarptı! 2 ölü, 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:30 Son Güncelleme: 17.12.2025 19:43

SON DAKİKA | Şişli'de otomobil yayalara çarptı! 2 ölü, 6 yaralı!

SON DAKİKA | Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Söz konusu kazaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Yayalara çarpan araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve 6 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Semih KARA
  • ABONE OL

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde önce ters yöne girip bir motosiklete çarpan araç, ardından kaldırımdaki yayaların içine daldı.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5 tanesi Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne, ağır yaralı olan vatandaş ile vefat eden vatandaşlar ise Kolan Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

SABAH muhabirinin ulaştığı bilgilere göre ters yöne girerek yayaların arasına dalan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz