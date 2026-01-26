SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Durdona’nın cesedi çöpte bulunmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

"BİR POŞET İÇİNDE SICAK CESET GÖRDÜM"

Okan Ç. polise verdiği ifadede; "Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü" anlattı. Polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.