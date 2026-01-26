SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Durdona’nın cesedi çöpte bulunmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Şişli Duatepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Saat 19.40 sıralarında, bölgede hurdacılık yapan ve kağıt toplayan Okan Ç. isimli bir kişi çöpten malzeme topladığı sırada Kuyulubağ Sokak No:25 önündeki çöp konteynerini karıştırırken çarşaf ve poşetlere sarılı bir ceset fark etti. Durumu bildirmek için karakola giden Okan Ç., gördüklerini polise anlattı.
"BİR POŞET İÇİNDE SICAK CESET GÖRDÜM"
Okan Ç. polise verdiği ifadede; "Bahse konu olay yeri ve civarında hurda işi yaptığını, sürekli çöp konteynırlarını karıştırarak kendisine satacak malzemeler topladığını, olay saatinde çöp konteynırını karıştırdığı sırada siyah bir poşet gördüğünü, poşeti yırttığında kan ve insan cesedi gördüğünü, cesedin sıcak olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu anlattığını ve polis ekiplerinin de gelerek cesedi çöp konteynırında gördüğünü" anlattı. Polis ekipleriyle birlikte yeniden olay yerine geldi. Konteyner içinde yapılan ilk gözlemlerde, cesedin başının kesik olduğu ve bir kadına ait olduğu değerlendirildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
İşte cesedi parçalayıp evden çıkış anları...
SON DAKİKA | Şişli'deki kesik baş dehşetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
"ÇÖPÜN BAŞINDA VALİZLE BEKLEYEN İKİ ERKEK GÖRDÜM"
Cinayet Büro Dedektiflerince yapılan çalışmalarda bir başka görgü tanığının daha ifadesine başvuruldu. Tanık T.Ö.S. beyanında; "Saat 19:00 sıralarında olay yeri sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada bahse konu çöp konteynırı önünde sakallı 2 erkek şahsın valiz ile beklediğini gördüğünü" söyledi.
ÇÖPE ATTIKLARI O ANLAR ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan şüphelilerin valizle ceset taşıdığı anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli iki kişi ellerinde valizle konteyner yanına geliyor.
CESEDİN ATILDIĞI VALİZ BAŞKA ÇÖPTE BULUNDU
Deneyimli dedektifler olay yerinde yaptığı çalışmalarda cesedin gövdesinin bulunduğu konteynerde kafası ve bacaklarının olmadığı görüldü. Cesedin atıldığı değerlendirilen valiz birkaç sokak ilerideki Bozkurt caddesinde bulunan bir çöpte bulundu.
BAŞI KESİK KADIN CESEDİ
Olay yerinin bozulmaması için ceset konteynerden çıkarılmadı. Bu nedenle vücut bütünlüğüne ilişkin detaylı değerlendirme olay yerinde yapılamadı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi ve kapsamlı tahkikat başlatıldı.
PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda incelenen parmak izi sonucunda kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu öğrenildi. Ceset incelendiğinde; üzerinde siyah renkli mont, siyah renkli uzun kollu sweatshirt, siyah renkli iç çamaşırı ve beyaz çarşafa sarılı vaziyette bulundu. Maktul şahsın elde edilen parmak izinden kimlik tespiti yapıldı.
SON DAKİKA | Şişli'deki baş cinayetinde şok görüntüler! Cesedin taşınma anı kamerada | Video
İncelenen kamera görüntülerinden ve alınan tanık beyanlarından; bahse konu olay yeri çöp konteynırına koyu giyimli ve sakallı iki erkek şahsın açık renkli bir valiz ile geldiği, olay yeri sokaktan tekrardan valiz ile yaya şekilde çıkış yaptıkları, şüpheli şahısların olay yerine yakın mesafede bulunan Bozkurt caddesi üzerine valizi bıraktıkları tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul polisi İstanbul Habalimanı'ndan Gürcistan'a kaçarken yakalanan iki katil zanlısının Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası'nın saatler içerisinde yakaladığı iki katil zanlısından birinin cinayeti işleyen, diğerinin yardım eden kişi olduğu ve cinayeti işleyen kişinin Khokimova'nın erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.
8 SAAT İÇİNDE YAKLANDILAR
Tüm parçaları bulunan cesetle ilgili tespit edilen iki şüpheli Dilshod Akhrol U.T (31) ve G.A.K. (29) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'a kaçmak isterken Havalimanında olaydan sadece 8 saat sonra yakalandı.
"OLAY GÜNÜ TANIŞTIK!"
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde başı ve kolları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde cinayeti anlattı: Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.
SON DAKİKA | Şişli'deki kafası kesik kadın cinayeti şüphelilerinin yakalanma anı kamerada | Video
HAVALİMANINDAN İŞTE BÖYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR...
Şüphelilerin havalimanından kaçmaya çalışırken yakalandığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.