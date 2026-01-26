SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Katil, Durdona Khokimova ile aynı gün tanıştık demişti! Meğer 1 yıl önce...

İstanbul önceki gün gece korkunç bir cinayete sahne oldu. Bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde kafası olmayan ceset bulmasıyla başlayan olay her geçen dakika çıkan yeni detaylarla kan donduran hale geldi. Cesedin bacakları ve başı farklı konteynerlerde bulundu. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Özbekistanlı Durdona'ya ait olduğu belirlendi.
VALİZ İLE EVDEN ÇIKIŞ ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
36 Yaşındaki kadının cesedini valizle getiren iki şüpheli tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerince şüpheliler yüzlerce saat süren kamera izleme çalışması sonucu İstanbul havalimanında Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin cinayeti Ümraniye Atatürk Mahallesinde işlediği ardından cesedi o evde parçalayıp valize koydukları oradan da taksi ile Şişli'ye getirip çöplere attıkları ortaya çıktı.
ANLATTIKLARI TÜYLER ÜRPERTTİ
Olayda genç kadını asıl bıçaklayarak öldüren kişinin sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. Öğrenildi. Katilin daha sonra arkadaşını aradığı ve birlikte cesedi parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheli Dılshod Akhrol Uglı T.'nin ilk beyanında anlattıkları ise tüyler ürpertti.
SIRTINDAN 4 BIÇAK DARBESİ
İddiaya göre Dılshod genç kadını evine çağırdı eve gelince aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Uglı T. Eline bıçağı alınca Durdona kaçmaya çalıştı ancak sırtından bıçaklandı. Engel olmaya çalışırken kolları ve bacaklarına da bıçak darbeleri aldı. Öldükten sonra cesetten kurtulmak isteyen katil zanlısı; "Banyo cesedi parçalamak için küçüktü. Başını keserek kanının boşalmasını beklediklerini, kanının iyice boşaldığından emin olunca da salona getirerek cesedi orada parçaladıklarını anlattı. Burada parçaladılar ve poşetler içinde valize yerleştirdiler.
DURDONA İLE TİKTOK'TAN TANIŞMIŞLAR
Durdona Khokimova, bundan 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'a yerleşen Durdona, burada av bayisi açmıştı. Bir yıl önce de kendisi gibi Özbekistan vatandaşı olan Uglı ile TikTok'ta gezinirken tanışmıştı. Uglı inşaatlarda çalışıyordu. TikTok'taki tanışma yüzyüze buluşmaya dönüşmesi uzun sürmedi. Sevgili olmuşlardı. İlk başlarda iyi giden ilişki Uglı'nın davranışları nedeniyle çekilmez bir hal alıca ayrılmaya karar verdi ancak Uglı buna yanaşmıyordu. Zaman zaman yaşanan tartışmaların ardından yine buluşuyorlardı. Uglı Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak No1'de binanın zemin katında arkadaşı Kamalkhodaev ile yaşıyordu. Durdona zaman zaman eve geliyor aralarındaki tartışmalar komşuların kulağına kadar gidiyordu. Olaydan iki gün önce de evde kavga çıkmış kavga sesleri yine komşulara kadar gitmişti. Geçen cumartesi günü yine evde kavga çıkmıştı sesler bir süre sonra kesilmişti.
3 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Ugli T. Ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ile genç kızın evden çıkarken kasaba gidiyorum dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büroda sürüyor.