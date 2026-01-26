SON DAKİKA: Şişli’deki kesik baş cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Katil, Durdona Khokimova ile aynı gün tanıştık demişti! Meğer 1 yıl önce...





DURDONA İLE TİKTOK'TAN TANIŞMIŞLAR



Durdona Khokimova, bundan 3 yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'a yerleşen Durdona, burada av bayisi açmıştı. Bir yıl önce de kendisi gibi Özbekistan vatandaşı olan Uglı ile TikTok'ta gezinirken tanışmıştı. Uglı inşaatlarda çalışıyordu. TikTok'taki tanışma yüzyüze buluşmaya dönüşmesi uzun sürmedi. Sevgili olmuşlardı. İlk başlarda iyi giden ilişki Uglı'nın davranışları nedeniyle çekilmez bir hal alıca ayrılmaya karar verdi ancak Uglı buna yanaşmıyordu. Zaman zaman yaşanan tartışmaların ardından yine buluşuyorlardı. Uglı Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak No1'de binanın zemin katında arkadaşı Kamalkhodaev ile yaşıyordu. Durdona zaman zaman eve geliyor aralarındaki tartışmalar komşuların kulağına kadar gidiyordu. Olaydan iki gün önce de evde kavga çıkmış kavga sesleri yine komşulara kadar gitmişti. Geçen cumartesi günü yine evde kavga çıkmıştı sesler bir süre sonra kesilmişti.