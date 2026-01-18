SON DAKİKA: Sivas'ta -20 derece hava deneyi cayır cayır yaktı! O anlar kamerada! "Buz tutacak sandım..."

SICAK SU HAVADA NEDEN DONAR? (MPEMBA ETKİSİ NEDİR?)

Halk arasında "sıcak su soğuk sudan daha çabuk donar" şeklinde bilinen bu duruma Mpemba Etkisi denir. Çok soğuk havalarda (genellikle -30 ve altı) kaynar su havaya fırlatıldığında, su zerrecikleri hızla buharlaşır ve yüzey alanı genişlediği için aniden donarak kristalleşir. Ancak Sivas'ta yaşanan olayda olduğu gibi; Hava sıcaklığının yeterli olmaması, rüzgar yönünün hesaba katılmaması, suyun fırlatılma açısı, ciddi yaralanmalara ve haşlanmalara davetiye çıkarabilir.