SON DAKİKA: Sivas'ta -20 derece hava deneyi cayır cayır yaktı! O anlar kamerada! "Buz tutacak sandım..."

Sivas merkezdeki Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kenti etkisi altına alan dondurucu soğukları takipçilerine göstermek istedi.
SOSYAL MEDYA ŞOVU HASTANEDE BİTTİ
Termometrelerin -20 dereceyi gösterdiği sırada semaverden aldığı kaynar suyu demliğe dolduran Yıldırım, dışarı çıkarak "sıcak suyun havada donma" deneyini yapmak istedi. Ancak hesaplamadığı bir rüzgar ve denge kaybı, eğlenceli videoyu bir kabusa dönüştürdü.
"DENGEMİ KAYBEDİNCE ÜZERİME DÖKÜLDÜ"
Gökyüzüne savurduğu kaynar suyun havada donup kar kristallerine dönüşmesini bekleyen Yıldırım, suyun bir kısmının doğrudan üzerine gelmesiyle acı içinde kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan esnaf, vakit kaybetmeden Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Sivas'ta soğuk havada kaynar su ile şov yapan esnaf kendini böyle yaktı | Video
"LÜTFEN DİKKAT EDİN!"
Hastanede tedavi altına alınan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Raşit Yıldırım, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi: "Dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım."
SICAK SU HAVADA NEDEN DONAR? (MPEMBA ETKİSİ NEDİR?)
Halk arasında "sıcak su soğuk sudan daha çabuk donar" şeklinde bilinen bu duruma Mpemba Etkisi denir. Çok soğuk havalarda (genellikle -30 ve altı) kaynar su havaya fırlatıldığında, su zerrecikleri hızla buharlaşır ve yüzey alanı genişlediği için aniden donarak kristalleşir. Ancak Sivas'ta yaşanan olayda olduğu gibi; Hava sıcaklığının yeterli olmaması, rüzgar yönünün hesaba katılmaması, suyun fırlatılma açısı, ciddi yaralanmalara ve haşlanmalara davetiye çıkarabilir.