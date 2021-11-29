SON DAKİKA | Sivas’ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Yaralılar var!

VALİ AYHAN: 2 SAAT MÜDAHALE ETTİLER

Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız tüm müdahalelere rağmen, iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı.