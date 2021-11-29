Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:12 Son Güncelleme: 29.11.2021 14:44

SON DAKİKA | Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Yaralılar var!

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
SON DAKİKA | Sivas’ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Yaralılar var!

Son dakika: Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Açıl, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.

SON DAKİKA: İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Murat Açıl ve 8 kişi yaralandı.

4'ünün durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

MURAT AÇIL KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Murat Açıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

VALİ AYHAN: 2 SAAT MÜDAHALE ETTİLER

Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız tüm müdahalelere rağmen, iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı.

Olay anında kalbi duruyor, arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede kalbi tekrar duruyor. Doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama maalesef kaybettik." dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

İlçedeki bazı vatandaşlar da kazada hayatını kaybeden Açıl için hastane önünde gözyaşı döktü.


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SON DAKİKA | Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Yaralılar var!
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