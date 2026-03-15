SON DAKİKA: Skandal görüntüler 7 ay sonra ortaya çıktı! Otizmli Mehmet için ’fenalaştı’ demişlerdi! Meğer gerçek bambaşkaymış...

"ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR TRAVMA BIRAKTILAR"

Baba Uğur Ay, yaşanan ihmaller zincirine isyan ederek, "Çocuğumun düşmesi gizlendiği için tedavimiz aksadı. Özel eğitim kurumunda çalışanların ilk yardım konusundaki yetersizliği bu görüntülerle tescillendi. Yanında sandalye varken o kırık bacakla yürüterek hasarı artırdılar" dedi. Mehmet'in artık aksayarak yürüdüğünü ve uzun süre ayakta kalamadığını belirten acılı baba, oğlunun yaşadığı psikolojik yıkımı şu sözlerle anlattı: "Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemiyor, çok korkuyor. Öğretmenlerden ve okul ortamından korkusu geçmedi. Bu olay onda ömür boyu sürecek kalıcı bir iz bıraktı."