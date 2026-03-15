SON DAKİKA: Skandal görüntüler 7 ay sonra ortaya çıktı! Otizmli Mehmet için ’fenalaştı’ demişlerdi! Meğer gerçek bambaşkaymış...

"DÜŞMEDİ" DEDİLER, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Kurum yetkilileri, Mehmet'in "rahatsızlandığını" belirterek eve gönderileceğini söyledi. Eve ulaştığında yürüyemeyecek halde olan Mehmet için babası Uğur Ay, kurumu arayarak "Bir yerden mi düştü?" sorusunu yöneltti. Aldığı cevap ise kesin bir "Hayır, düşmedi" oldu.
4 GÜNLÜK GECİKME VE 4 PLATİN
Hastaneye götürülen Mehmet'in durumu ilk etapta anlaşılamadı. Ancak ağrıları dinmeyen talihsiz gencin 4 gün sonra çekilen röntgeninde, kalçasında ciddi bir kırık olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Mehmet'in kalçasına 4 adet platin takıldı. Aile, çocuklarının düştüğünün kendilerinden saklanması nedeniyle tedavinin geciktiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER: KIRIK KALÇAYLA YÜRÜTTÜLER!
Olayın üzerinden geçen 7 ayın ardından, eğitim merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde, Mehmet'in öğretmeni eşliğinde merdiven çıkarken dengesini kaybederek sert bir şekilde zemine düştüğü açıkça görülüyor. Görüntülerdeki asıl ihmal ise düşme anından sonra başlıyor: Zemine çakılan gence hiçbir ilk yardım müdahalesi yapılmıyor. Yanında tekerlekli sandalye bulunmasına rağmen, Mehmet kırık kalçasıyla ayağa kaldırılıp yürütülmeye zorlanıyor. Acı çektiği her halinden belli olan genç, kontrol edilmeden merdivenlerden çıkarılmaya devam ediliyor.
"ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR TRAVMA BIRAKTILAR"
Baba Uğur Ay, yaşanan ihmaller zincirine isyan ederek, "Çocuğumun düşmesi gizlendiği için tedavimiz aksadı. Özel eğitim kurumunda çalışanların ilk yardım konusundaki yetersizliği bu görüntülerle tescillendi. Yanında sandalye varken o kırık bacakla yürüterek hasarı artırdılar" dedi. Mehmet'in artık aksayarak yürüdüğünü ve uzun süre ayakta kalamadığını belirten acılı baba, oğlunun yaşadığı psikolojik yıkımı şu sözlerle anlattı: "Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemiyor, çok korkuyor. Öğretmenlerden ve okul ortamından korkusu geçmedi. Bu olay onda ömür boyu sürecek kalıcı bir iz bıraktı."