SON DAKİKA… Sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan öldüresiye darp edildi! Dehşet anları kamerada: Kafasına 17 dikiş atıldı!

Polis arabasıdır karşılayayım dedim ve yürüdüm. Araç durduğunda sivil araç olduğunu fark ettim ve içindekilerin kayınbabam, kayınım ve eşim olduğunu gördüm. 'Siz benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Hayırdır nereye kaçıyorsunuz?' dedi. Ben de kaçmadığımı işe gittiğimi söyledim. Konuşacağımızı söyledi ben de gecenin bu saatinde neyi konuşacağız dedim. Orada yavaş yavaş küfürler savurmaya başladılar bize. Daha sonra eşim benim öz kendisinin üvey oğluna 'Bu evliliğimizi yıktı' diyerek içeriye itti. Ardından kayınbabam ve kayınım dışarıda kardeşimle diyaloğa girdi. İtiş kakış başladı, sopa aldılar ellerine ve kardeşime vurdular. Bu sırada ben oğlum ve eşim arasındaki arbedeyi ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular. Kafasını yardılar. Çok ağır küfürler ettiler" dedi.