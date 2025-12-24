Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonun ardından Fındık'ın da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.
Ezgi Fındık Soruşturma Dosyasında Yer AldıYetkililerden alınan bilgilere göre Ezgi Fındık, soruşturma dosyasında "Uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamaları kapsamında şüpheli olarak yer alıyor.
EMNİYET EKİPLERİ ARAMA VE YAKALAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Ezgi Fındık'ın adresinde bulunamadığı ve bu nedenle hakkında resmi yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, fenomenin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.