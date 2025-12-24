Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı!
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı soruşturmada, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonun ardından Fındık'ın da şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi.

Ezgi Fındık Soruşturma Dosyasında Yer AldıYetkililerden alınan bilgilere göre Ezgi Fındık, soruşturma dosyasında "Uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamaları kapsamında şüpheli olarak yer alıyor.

EMNİYET EKİPLERİ ARAMA VE YAKALAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Ezgi Fındık'ın adresinde bulunamadığı ve bu nedenle hakkında resmi yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, fenomenin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ezgi Fındık hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltı işlemi gerçekleşmesi halinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

