SON DAKİKA… Sosyal medyadaki o videolar çocukları zehirliyor! İşte kusursuzluk illüzyonunun perde arkası: Makyaj yaşı 7-8 yaşına adar düştü!

KÜÇÜK YAŞTA MAKYAJ ÖZGÜVENİ ZEDELİYOR

Öte yandan çocukların özgüvenine doğrudan saldıran kusursuz görünme çabaları, öz değerlerini yalnızca dış görünüşleri üzerinden tanımlamalarına neden oluyor. Güzelliğin bir başarı kriteri olarak algılanması çocuklarda yoğun bir kaygı ve yetersizlik hissi oluşturabiliyor. Doğal haliyle kendini kabul etmekte zorlanan çocuklarda ilerleyen dönemlerde yeme bozuklukları, beden dismorfik bozukluğu ve depresyon gibi ciddi psikolojik sorunlar görülebiliyor. Çocukluk evresinin hızla atlanarak yetişkin rollerine girilmesi, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.