SON DAKİKA… Sosyal medyadaki o videolar çocukları zehirliyor! İşte kusursuzluk illüzyonunun perde arkası: Makyaj yaşı 7-8 yaşına adar düştü!

Son yıllarda sosyal medya platformlarının görsel odaklı yapısı, güzellik standartlarını dijital ekranlardan ilkokul çağındaki çocukların dünyasına kadar taşındı. Küçük yaşta makyaj alışkanlığı, çocuklarda hem çeşitli psikolojik rahatsızlıklara hem de cilt sağlığının bozulmasına yol açıyor.
'BENİMLE HAZIRLAN' VİDEOLARI ERKEN YAŞTA MAKYAJA TEŞVİK EDİYOR
Eskiden oyun olarak görülen makyaj, günümüzde 7-8 yaşlarındaki çocuklar için bir kimlik inşası ve kabul görme aracına dönüştü. Sosyal medya ve dijital platformlarda üretilen içeriklerde kullanılan "benimle hazırlan" gibi ifadeler çocukları makyaj yapmaya teşvik ediyor. Dijital ortamlarda kullanılan filtrelerin ve dijital manipülasyonun yarattığı "kusursuzluk" illüzyonu, çocuklarda erken yaşta güzellik kaygısını tetikliyor. Çocukların oyun oynaması gereken yaşlarda ayna karşısında saatler harcamasına sebep olan güzellik kaygısı ve dijital mecralardaki etkileşim yarışı çocukları küçük yaşta "yetişkin gibi görünme" çabasına sürüklüyor.
KÜÇÜK YAŞTA KOZMETİK KULLANIMINDA KİMYASAL TEHDİT
Görsel kaygıların ötesinde, makyaj malzemelerinin erken yaşta kullanımı ciddi sağlık risklerini de barındırıyor. Çocukların cildi, yetişkinlere oranla çok daha ince ve geçirgen bir yapıya sahip olduğu için kimyasal maddelere karşı daha savunmasız kalıyor. Makyaj ürünlerinin içeriğinde bulunan koruyucular, parfümler ve ağır metallerin çocuklarda şiddetli alerjik reaksiyonlara, egzama oluşumuna ve hormonal dengesizliklere yol açabiliyor. Özellikle kalitesiz ve içeriği belirsiz ürünlerin cilt bariyerine verdiği zarar, ilerleyen yaşlarda geri dönüşü zor cilt problemlerinin temelini atabiliyor.
KÜÇÜK YAŞTA MAKYAJ ÖZGÜVENİ ZEDELİYOR
Öte yandan çocukların özgüvenine doğrudan saldıran kusursuz görünme çabaları, öz değerlerini yalnızca dış görünüşleri üzerinden tanımlamalarına neden oluyor. Güzelliğin bir başarı kriteri olarak algılanması çocuklarda yoğun bir kaygı ve yetersizlik hissi oluşturabiliyor. Doğal haliyle kendini kabul etmekte zorlanan çocuklarda ilerleyen dönemlerde yeme bozuklukları, beden dismorfik bozukluğu ve depresyon gibi ciddi psikolojik sorunlar görülebiliyor. Çocukluk evresinin hızla atlanarak yetişkin rollerine girilmesi, bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ ÇOCUKLARI KORUYACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital mecraların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini yakından takip ederek bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bakanlığın çocukların erişkin yaşantısına özenmesi ve erken olgunlaşması üzerine yaptığı çalışmalar dijital risklerin çocuk gelişimi üzerindeki tahrip edici etkisini gözler önüne seriyor. 15 yaş altı için sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik çalışmasını tamamlayan Bakanlık, çocukları dijital dünyanın her türlü zararlı akımlarından koruma çalışıyor.