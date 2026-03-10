Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı aşkı kadın katibe kabusu yaşattı! Adliyedeki birlikteliği gizli gizli kaydedip…
SON DAKİKA… İstanbul’da bir adliyede kâtip olarak çalışan M.A., sosyal medyada Halil Kızmaz ile tanıştı. Arkadaşlığın kısa sürede ilişkiye dönüşmesi sonrası M.A. Kızmaz’ın ‘yurt dışı yatırım siteleri aracılığı ile yüksek kazanç’ vaadine kandı. İddiaya göre Halil Kızmaz, adliye odasında birlikte oldukları anları cep telefonu ile kaydedip genç kadını tehdit etmeye başlayınca olay yargıya taşındı… İşte detaylar

İstanbul'da bir adliyede kâtip olarak çalışan M.A., sosyal medyada tanıştığı Halil Kızmaz'ın (34) yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve ardından şantaj yaptığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olay yargıya taşınırken, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan hapis cezası talep edildi.

İddiaya göre Kızmaz'la aynı yaşlarda olan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan Halil Kızmaz ile tanıştı. Kızmaz, yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından parça parça toplam 232 bin lira aldı. Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de gelişti. M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. Kızmaz'ın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.

VİDEOLU ŞANTAJ

Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca Kızmaz hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine şüphelinin, birlikte olduklarını iddia ettiği görüntülerle M.A.'ya şantaj yaptığı belirtildi. Kızmaz'ın mesajlarında, şikâyetin geri çekilmemesi halinde söz konusu kayıtları ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü.

ŞANTAJ'DAN SABIKALI ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren Halil Kızmaz, telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak mesajları hatırlamadığını savundu. Aralarında duygusal ilişki olmadığını öne süren Kızmaz, telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede, Kızmaz'ın daha önce de yine 'şantaj' suçundan ceza aldığı belirtildi. Şüphelinin "şantaj" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

