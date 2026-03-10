SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı aşkı kadın katibe kabusu yaşattı! Adliyedeki birlikteliği gizli gizli kaydedip…

İddiaya göre Kızmaz'la aynı yaşlarda olan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan Halil Kızmaz ile tanıştı. Kızmaz, yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından parça parça toplam 232 bin lira aldı. Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de gelişti. M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. Kızmaz'ın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.