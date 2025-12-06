Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı kadın kabusu yaşattı: Gittiği evde telefon, cüzdan ve kredi kartı…
Giriş Tarihi: 6.12.2025 11:27 Son Güncelleme: 6.12.2025 12:01

SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı kadın kabusu yaşattı: Gittiği evde telefon, cüzdan ve kredi kartı…

SON DAKİKA… Ankara’da bir adam, sosyal medyadan tanıştığı A.Ü. isimli kadının evine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Gittiği evde A.Ü.’nün sevgilisi ile karşılaşan ve telefonu, cüzdanı ile kredi kartı gasp edildikten sonra dövülen talihsiz adam soluğu karakolda aldı. İşte şoke eden olayın ayrıntıları…

SENA UYANER Yaşam
SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı kadın kabusu yaşattı: Gittiği evde telefon, cüzdan ve kredi kartı…
  • ABONE OL

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı.

Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi. Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.'nin 16 suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı kadın kabusu yaşattı: Gittiği evde telefon, cüzdan ve kredi kartı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz